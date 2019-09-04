 

Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

04 сентября 2019 г. 12:54
Источник: Левый берег
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей - Винницкой (Вячеслав Соколовый), Житомирской (Любомир Вийтович), Одесской (Олег Жученко) и Черкасской (Сергей Овчаренко).

Об этом сообщил в фейсбук пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"В вторником, 3 сентября 2019, руководствуясь Законом Украины «О прокуратуре», генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей", - написал он.

Лысенко также напомнил, что во время визита в Черкасскую область президенту Владимиру Зеленскому "жаловались на работу прокурора области".

"Также, находясь на Житомирщине, президент отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, после назначения генпрокурором, Рябошапка заявил, что прокуратура будет "жестко" контролировать правоохранительные органы и пообещал каждую неделю привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников за их взяточничество.

 

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