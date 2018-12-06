С 1 апреля 2019 года Договор о дружбе с РФ будет прекращен

Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» (№ номер 0206), внесенный президентом Украины.

За закон проголосовали 277 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок", из группы "Воля народа" "за" были 6 депутатов, из группы "Видродження" - 4.

Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что составляет существенное нарушение этого договора.

Прекращение действия договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В пояснительной записке отмечается, что договор вступил в силу 1 апреля 1999 года. Договор заключен сроком на десять лет. В соответствии со статьей 40 настоящего договора его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем намерении прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода (т.е. не позднее 30 сентября 2018 года).

В записке сказано, что продолжающаяся агрессия РФ вызвала существенные нарушения большинстве статей договора, о чем Украина систематически подчеркивает в переписке с РФ. Также отмечается, что ряд существенных нарушений договора стал предметом дел в международных судебных инстанциях, рассмотрение которых продолжается.

Кроме того, отмечается, что Украина и в дальнейшем будет использовать все имеющиеся инструменты привлечения России к ответственности за международно-противоправные деяния, поскольку, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров, прекращение договора не влияет на права, обязательства или юридическое положение участников, возникшие в результате выполнения договора до его прекращения.

Министерство иностранных дел Украины нотой от 21 сентября 2018 года официально известило Россию о желании Украины прекратить действие указанного договора с 1 апреля 2019 года.