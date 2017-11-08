С 1 ноября стипендии студентов будут повышены на 18% - Гройсман

Правительство Украины приняло решение повысить стипендии украинским студентам на 18% уже с 1 ноября, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"С 1 ноября, мы принимаем сегодня решение, мы повышаем стипендии, как академические, так и социальные для украинских студентов на 18%", - сказал он на заседании правительства в среду в Киеве.

По словам Владимира Гройсмана, такое решение направлено на поддержку украинского студенчества.

"Плюс 18% вы уже получите в ноябре, и в дальнейших месяцах. Мы искали варианты как это сделать, сейчас решение найдено", - добавил премьер.