С 15 июня будут штрафовать за пропаганду георгиевской ленты

Закон о привлечении к административной ответственности за изготовление и пропаганду «георгиевской» ленточки в Украине вступает в силу с 15 июня.

Сегодня закон о внесении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды «георгиевской» (гвардейской) ленточки опубликован в «Голосі України».

Как указано в заключительных положениях закона, он вступает в силу со следующего дня после опубликования.

16 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды «георгиевской» (гвардейской) ленточки».

Кодекс дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленточки или предметов, содержащих ее изображение, за публичное использование, демонстрацию или ношение ленточки, или ее изображение.

За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки или предметов, содержащих ее изображение.

21 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после получения из парламента подпишет этот закон. «Закон о запрете «георгиевских» ленточек я тоже подпишу, как только он поступит ко мне из Верховной Рады. Почему? Потому что это не символика Второй мировой, эта символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими ленточками боевики убивают наших воинов каждый день и ночь, и прямо сейчас, пока мы здесь, они целятся в украинских воинов», - подчеркнул он.

26 мая закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

12 июня пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Фейсбуке сообщил, что президент Украины подписал закон о запрете изготовления и пропаганды «георгиевской» ленточки.