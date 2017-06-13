С начала АТО на Донбассе погибли 38 военных медиков

13 июня 2017 г. 19:26
Источник: РБК-Украина
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Еще более 200 военных медиков получили ранения

С начала антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 38 военных медиков, сообщил и.о. начальника Центрального военно-медицинского управления - начальник медицинской службы ВС Украины полковник медицинской службы Александр Лабунец. Об этом передает пресс-служба министерства обороны Украины.

Он заявил, что за все время в районе проведения АТО погибли 38 военнослужащих-медиков, из них - 18 врачей и медицинских сестер, более 200 получили ранения.

"В канун профессионального праздника, который в Украине будут отмечать 18 июня, хочу отметить, что работа военных медиков - это всегда высокая ответственность и честь. Они самоотверженно работают в Вооруженных Силах Украины, день за днем, без праздников и выходных, круглосуточно, в любом уголке нашей страны, спасают от смерти украинских солдат и офицеров в районах боевых действий, оказывают помощь местному населению. Так они вносят свой вклад в борьбу народа Украины за свободу, независимость и свободное будущее наших детей", - сказал Лабунец.

Ранее в медицинские учреждения Днепра военной авиацией были доставлены 7 раненых военнослужащих из зоны АТО.

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