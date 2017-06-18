С начала действия безвизового режима в пересечении границы отказали 22 украинцам

За первую неделю действия безвизового режима с Европейским Союзом 22-м украинцам было отказано в пересечении границы со странами сообщества. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, отмечается, что с начала введения безвизового режима, по состоянию на 18 июня, границу со странами ЕС пересекли 441 000 граждан Украины.

Из них - 90 000 во время путешествия использовали биометрические паспорта, 18 000 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.

Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий, более 5000 человек воспользовались авиационным транспортом.

Остальные воспользовались железнодорожным сообщением или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей и Венгрией.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе с 15 июня отменяется плата за роуминг.