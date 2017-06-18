С начала действия безвизового режима в пересечении границы отказали 22 украинцам

18 июня 2017 г. 13:37
Источник: Новое Время
42 просмотра

За первую неделю действия безвизового режима с Европейским Союзом 22-м украинцам было отказано в пересечении границы со странами сообщества. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, отмечается, что с начала введения безвизового режима, по состоянию на 18 июня, границу со странами ЕС пересекли 441 000 граждан Украины.

Из них - 90 000 во время путешествия использовали биометрические паспорта, 18 000 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.

Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий, более 5000 человек воспользовались авиационным транспортом.

Остальные воспользовались железнодорожным сообщением или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС, большинство из которых на границе с Польшей и Венгрией.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе с 15 июня отменяется плата за роуминг.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.