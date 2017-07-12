С начала дня на Донбассе погиб один военный

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ.
С начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
"Горячее" всего было на Донецком направлении. Около 5 утра вблизи Луганского боевики совершили 12 выстрелов из танка. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия террористы обстреливали опорные пункты ВСУ возле шахты Бутовка и Верхнеторецкого. Также из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП боевики открывали огонь по Троицкому.
Около 6 утра в результате обстрела из БМП в районе поселка Зайцево украинский боец получил тяжелые ранения. Военный скончался в больнице.
На Луганском направлении под обстрел попали позиции ВСУ в Крымском, а на Мариупольском - Водяное.
За 2,5 года в АТО приняли участие 300 тысяч военнослужащих.