С начала дня на Донбассе погиб один военный

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Горячее" всего было на Донецком направлении. Около 5 утра вблизи Луганского боевики совершили 12 выстрелов из танка. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия террористы обстреливали опорные пункты ВСУ возле шахты Бутовка и Верхнеторецкого. Также из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП боевики открывали огонь по Троицкому.

Около 6 утра в результате обстрела из БМП в районе поселка Зайцево украинский боец получил тяжелые ранения. Военный скончался в больнице.

На Луганском направлении под обстрел попали позиции ВСУ в Крымском, а на Мариупольском - Водяное.

За 2,5 года в АТО приняли участие 300 тысяч военнослужащих.