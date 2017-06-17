С начала дня на Донбассе ранены трое украинских военных

17 июня 2017 г. 19:40
Источник: Левый Берег

В результате обстрелов на Донбассе в субботу, 17 июня, ранения получили трое украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

По состоянию на 18:00 зафиксированы 22 обстрела, в том числе 9 раз боевики применяли артиллерийское вооружение. Например, в районе Авдеевки и поселка Калиново стреляли из пушек калибра 152 мм. Кроме того, по Авдеевке совершили более 20 выстрелов из танка.

В районе Гранитного и Чермалыка (приморское направление), а также Крымского и Катериновки (луганское направление) стреляли из минометов калибра 120 мм.

Обстрелы из других видов оружия зафиксированы возле Павлополя, Славного, Гнутово, Верхнеторецкого, Зайцево, Каменки, Станицы Луганской, Новоалександровки.

Напомним, что 16 июня в АТО погиб один военный - механик-водитель Михаил Мочернюк из 93-й бригады, его застрелил снайпер. .Еще трое бойцов были ранены. За прошедшие сутки боевики 67 раз обстреляли позиции украинской армии.

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