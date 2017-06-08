С начала суток в зоне АТО погиб один военнослужащий, шестеро ранены

С начала суток боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий погиб и шестеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Приморском направлении боевики наиболее активно применяли оружие в районе Широкино и Марьинки. У Широкино били из 120-мм минометов и дважды открывали огонь в сторону позиций ВСУ из стрелкового оружия, а укрепления на подступах к Марьинке обстреливали из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время одного из обстрелов под огонь боевиков также попали жилые кварталы - в результате ранение получила 50-летняя женщина.

На Донецком направлении террористы были наиболее активны. Рано утром они обстреливали пригороды Авдеевки из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Также из минометов калибра 82 мм боевики били по позициям возлеЗайцево и Верхнеторецкого. Здесь же, а также неподалеку Майорска и Луганского боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась, но боевики обстрелы не прекратили. Утром дважды из 120-мм минометов обстреливали позиции военных неподалеку Трехизбенки, а после обеда из таких же артиллерийских систем обстреливали Катериновку. Неподалеку Нижнетеплого применяли стрелковое оружие, а в районе Попасной открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, 7 июня с начала суток на Донбассе двое украинских воинов погибли, еще 11 получили ранения.