С октября органы госвласти должны перейти на электронную документацию

С 1 октября 2019 года органы государственной власти должны полностью отказаться от бумажного документооборота.

Об этом во время встречи с президентом Украины заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, поставленная задача о переходе на электронную документацию – очень сложное, но реальное для выполнения.

"1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного оборота. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед министром Кабинета министров", - сказал Гончарук.

По его словам, сегодня, 2 сентября, у него была встреча с министром Кабмина Дмитрием Дубилетом и обсудили это задание.