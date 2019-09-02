 

С октября органы госвласти должны перейти на электронную документацию

02 сентября 2019 г. 14:15
Источник: ТСН
77 просмотров

С 1 октября 2019 года органы государственной власти должны полностью отказаться от бумажного документооборота.

Об этом во время встречи с президентом Украины заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, поставленная задача о переходе на электронную документацию – очень сложное, но реальное для выполнения. 

"1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного оборота. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед министром Кабинета министров", - сказал Гончарук.

По его словам, сегодня, 2 сентября, у него была встреча с министром Кабмина Дмитрием Дубилетом и обсудили это задание.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.