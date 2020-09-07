Саакашвили хочет стать премьер-министром Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционного объединения «Сила в единстве», заявил лидер партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе на брифинге в понедельник, передает "Грузия онлайн".

«Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии», – отметил Вашадзе.

По его словам, сегодня Саакашвили сделает заявление о своих планах по возвращению в Грузию.

Ранее председатель исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Саакашвили написал в Facebook, что возвращается в Грузию, президентом которой он был в 2004-2013 годах. Правда глава грузинского Минюста Теа Цулукиани заявил, что в Грузии на Саакашвили ждет тюрьма.