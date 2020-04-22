Саакашвили может стать вице-премьером по реформам

22 апреля 2020 г. 13:47
Источник: РБК-Украина
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Верховная рада Украины в пятницу, 24 апреля, может назначить бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Об этом сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, кандидатура Саакашвили на эту должность рассматривается.

"Сейчас мы ведем обсуждение в партийных чатах. На заседании фракции утром в пятницу этот вопрос будет вынесен на сигнальное голосование", - отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что кандидатура Саакашвили будет вынесена в сессионный зал только в том случае, если большинство фракции "Слуга народа" поддержит такое решение. В то же время собеседник РБК-Украина в команде президента Владимира Зеленского отметил, что президент одобрил идею назначить Саакашвили вице-премьером.

"Нужно как-то оживить Кабмин. С Аваковым топор войны у него зарыт, будем надеяться", - добавил источник.

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