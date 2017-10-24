Саакашвили опроверг заявление ГПУ об отказе в политическом убежище

24 октября 2017 г. 17:00
Источник: Новое Время
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Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко об отказе в политическом убежище.

"Миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставили никаких документов, которые оспаривали бы мое право находиться в Украине", - заявил он на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, его адвокаты подали иск во Львовский окружной административный суд о бездеятельности Государственной миграционной службы и игнорировании запросов.

Также он заверил, что находится в Украине полностью легально и его возможная депортация противоречит закону.

"Юрий Витальевич, хватит выдавать желаемое за действительное, эти фантазии для должностного лица, особенно для генерального прокурора - очень пагубная черта", - подчеркнул политик.

Напомним, что 24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказала Михеилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

Кроме того, по его словам, ГМС Украины выдворяет 20 человек из окружения Михеила Саакашвили, которые были незаконно оформлены как деятели культуры во время его работы в должности главы Одесской облгосадминистрации.
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