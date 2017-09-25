Саакашвили оспорит штраф за прорыв через границу

Защита лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили собирается обжаловать решение суда о штрафе в размере 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.

"Однозначно, будем обжаловать. Мы пишем апелляционную жалобу, у нас есть 10 дней", - сказал он.

Защита намерена просить полностью отменить решение суда первой инстанции.

Галабала отметил, что адвокаты Саакашвили еще не получили текст решения суда.

Напомним, 22 сентября Мостисский районный суд Львовской области оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.

10 сентября лишенный гражданства Украины Саакашвили пытался пересечь границу. Сначала он сел на поезд Перемышль - Киев, но "Укрзализныця" отказалась везти пассажира без документов. Поэтому через несколько часов Саакашвили со сторонниками отправились на пункт пропуска "Шегини" на автобусе. Там его снова задержали. Пункт пропуска был закрыт под предлогом сообщения о минировании. В итоге около 20:00 сторонники политика не выдержали, прорвали оцепление и в "коробочке" провели Саакашвили на украинскую территорию.

Вместе с Саакашвили незаконно пересекли госграницу пять действующих нардепов и бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Во время инцидента пострадали 12 сотрудников Национальной полиции и 5 пограничников.

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения госграницы. Полиция открыла уголовное дело.