Саакашвили признан виновным в незаконном пересечении границы

Мостиский районный суд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии "Рух новых сил", экс-главу Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Признать виновным Саакашвили Михаила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины", - зачитал решение судья Юрий Билоус в пятницу вечером.

По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн), а также судебный сбор в размере 320 грн.

Данное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Самого политика на данном судебном заседании не было – он проводил встречи в Черкасской области.

Напомним, 10 сентября лишенный гражданства Украины Саакашвили пытался пересечь границу. Сначала он сел на поезд Перемышль - Киев, но "Укрзализныця" отказалась везти пассажира без документов. Поэтому через несколько часов Саакашвили со сторонниками отправились на пункт пропуска "Шегини" на автобусе. Там его снова задержали. Пункт пропуска был закрыт под предлогом сообщения о минировании. В итоге около 20:00 сторонники политика не выдержали, прорвали оцепление и в "коробочке" провели Саакашвили на украинскую территорию.

Вместе с Саакашвили незаконно пересекли госграницу пять действующих нардепов и бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Во время инцидента пострадали 12 сотрудников Национальной полиции и 5 пограничников.

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения госграницы. Полиция открыла уголовное дело.