Саакашвили: Я нахожусь на территории Украины легально

Лидер партии Рух новых сил, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что находится в настоящее время на территории Украины абсолютно легально.

Об этом Саакашвили заявил на пресс-конференции для СМИ во Львове.

По словам политика, сегодня утром его адвокат пришел в Миграционную службу Украины и принес заявление, в котором он просит у государства защиты.

"То есть, я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории. Согласно действующему законодательству, я обратился за защитой к Украинскому государству. И Украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от Украинского государства", - цитирует его слова Интерфакс-Украина.

Политик отметил, что хотел все необходимые процедуры при пересечении границы пройти в воскресенье, но тогда пограничники отказали ему в этом.

Кроме того, Саакашвили заявил, что украинские правоохранители забрали его паспорт во время обыска в автобусе, на котором он ехал через украинско-польскую границу.

"Когда люди, не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт у них", – утверждает Саакашвили.

Напомним, вечером 10 сентября сторонники экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили прорвали оцепление силовиков на пункте пропуска Шегини и провели политика на территорию Украины.

По данным Госпогранслужбы, во время прорыва пострадали несколько бойцов Национальной полиции и пограничной службы.

В МВД сообщили, что во время незаконного прорыва через границу Украины в пункте пропуска Шегини Львовской области пострадали 11 полицейских.

Саакашвили приехал на автобусе до ЧП Шегини после неудачной попытки пересечь польско-украинскую границу на поезде Интерсити Перемышль-Львов-Киев.

Саакашвили вернулся в Украину, несмотря на лишение украинского гражданства и заявления пограничников отобрать у него паспорт гражданина Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инцидент с Саакашвили не требует политических комментариев, этот вопрос нужно рассматривать только в правовом поле.