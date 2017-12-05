Саакашвили задержали в связи подозрением, что его финансирует Курченко

05 декабря 2017 г. 10:22
Источник: Левый берег
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Лидер фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что обыски у Михаила Саакашвили и его задержание связано с подозрением, что его команду финансировал беглый олигарх Сергей Курченко.

"Обыски, о которых мы сегодня все читали, происходят в связи с тем, что есть обоснованные подозрения, что команда Саакшавили финансировалась представителями команды Януковича, в частности Курченко", - заявил он с трибуны парламента во вторник.

Напомним, около 8 часов утра во вторник, 5 декабря, Саакашвили взобрался на крышу многоэтажного дома по улице Костельная возле Майдана Независимости из-за обыска в квартире, где он живет. Корреспондент LB.ua стал свидетелем, как он угрожал спрыгнуть. На крышу дома по пожарной лестнице взобрался спецназ. Более часа экс-президента Грузии на крыше не наблюдалось. Однако в 9:08 Саакашвили появился на краю крыши. Он заявил, что его хотят задержать. Саакашвили призвал своих сторонников не дать этого сделать. В 9:19 силовики оттянули Саакашвили от края крыши.

Следственные действия проводятся Генеральной прокуратурой Украины, спецназ СБУ "Альфа" оказывает оперативное сопровождение.

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