Саакашвили заплатил штраф за прорыв через границу

Больше политику ничего не грозит из-за инцидента.

Бывший президент Грузии, лидер политической партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили оплатил штраф в размере 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.

"Конечно, он уже оплатил штраф", - сказал он. По словам адвоката, Саакашвили сделал это через банк.

22 сентября Мостисский районный суд Львовской области оштрафовал Саакашвили на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы. Он обжаловал это решение, однако 24 октября Апелляционный суд Львовской области признал законным наложение штрафа.