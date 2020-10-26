Самый сложный процесс в местных выборах только начинается. В городской избирательной комиссии - настоящий коллапс из-за приемов документов и это может затянуться

Два типа бюллетеней участковые комиссии привозят в районные ТИК, два - сразу в городскую. На этих выборах по новым правилам члены комиссий должны не только посчитать количество голосов за партию, а и за конкретных кандидатов. Работа кропотливая, поэтому свозить мешки с посчитанными бюллетенями начали только утром.

Константин, член УИК Киевского района:

Считать, потому что четыре, разных бюллетеня, плюс и по разному кандидату это очень сложно.

В ТИК Киевского района в ожидании своей очереди кто-то спит, кто-то уже празднует - наконец сдали бюллетени и протоколы. В ТИК говорят: даже маленькие спецучастки, например, больницы, которые обычно успевают подсчитать все к полночи, на этот раз привезли свои протоколы значительно позже. Из-за пандемии вход в зал ограничен, однако, в течение суток обещают принять всех, передать данные в ЦИК и составить свой протокол.

Роман Ломаносов, член ТИК Киевского района:

Спецдільниці почали свозити у нас близько первої години ночі, вони були забезпечені транспортом, ми забезспечили прийом, таккож у нас є группа, яка відразу формує архів, й поступово приймаємо на сьогодні вже 80 комісій з 87.

А вот в городской избирательной комиссии - настоящий коллапс. Толпы и на улице, и в помещении. Споры ни к чему не приводят, многие понимают - ждать придется долго или возвращаться ни с чем, чтобы через день-два снова приезжать с мешками и протоколами.

Наталья, член УИК Шевченковского района:

В якій ми сотні не знаємо, й коментарів щодо стосовно цього не дають, навіть приблизний час завтра-післязавтра не говорять. Є такий варіант, що необхідно буде повернути бюлетнені зберегти їх у сейфі до того часу, як настане наша черга.

Городская ТИК должна принять документы от более 600 участковых комиссий Харькова и Харьковского района. Сделать это быстро просто нет возможности, отмечают в комиссии, ведь во многих протоколах есть ошибки, которые отправляют исправлять.

Ольга Мозговая, председатель городской ТИК:

Наша комісія повинна прийняти 605 комісії, коли ми готоувались ми із комісією готувались, і говорили, що ми хочемо або за допомогою транспорта, щоб люди приїджали хоч за якоюсь чергою, тому що вони в один час закінчують роботу, тепер приїхали одразу всі, й ми ми не можемо, будь ласка, ми не можемо відразу приймати одразу 20 комісій, у нас є кількість людей, які не можуть одразу перелічювати три протоколи, тільки один.

Самые тихие коридоры - в областной ТИК. Но именно здесь отказываются от комментариев, говорят, обрабатывающие информацию онлайн, поэтому им не до разговоров.

Валерия Копорулина, председатель Харьковской областной ТИК:

Я вас прошу выйдите отсюда, вы мешаете работать. - Чем вы сейчас занимаетесь? - Я подписываю документы выйдите отсюда.

Если в районных избирательных комиссиях надеются составить протоколы уже сегодня к вечеру, в области и городе не уверены, что справятся за несколько дней. Именно эти проблемы, говорят в "ОПОРЕ" могут стать причиной пересчета голосов и даже судов.

Николай Зинченко, представитель ОО "ОПОРА":

Найважчий процесс місцевих виборів у нас тільки починається, адже йде період транспортування документації, адже йде період виборів. Буде розподілення мандатів відповідно з новою відкритою системою виборів, що доволі є важким процесом, в першу чергу, математично, адже зрозуміти як розподіляються мандати важко, не те щоб применяти на практиці.

Объявить результаты местных выборов ЦИК должна 6 ноября, но по данным экзит-пола, второго тура в Харькове не будет. Их обнародовала социологическая группа по заказу программы "Ночь выборов с Савиком Шустером". По данным исследователей, результаты выборов мэра Харькова такие: Геннадий Кернес - более 57% Александр Фельдман - более 12%; Алексей Кучер - почти 12%; Олег Абрамичев - более 6% и Игорь Черняк – 4,5%. В Харьковский горсовет проходят "Блок Кернеса "Успешный Харьков", собравший почти 40% голосов избирателей, «Оппозиционная Платформа - За Жизнь" - почти 17%, "Слуга народа" - 12%, "Европейская солидарность" - чуть более 9%, Партия Шария - 6% и "Блок Светличной "Вместе" - почти с 5,5%.