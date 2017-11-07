САП обжаловала освобождение из-под стражи Александра Авакова

07 ноября 2017 г. 10:22
Источник: Левый берег
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Специализированная антикоррупционная прокуратура 6 ноября подала в Апелляционный суд Киева апелляционные жалобы на меры пресечения, избранные в отношении подозреваемых в так называемом «деле рюкзаков».

Сына главы МВД Александра Авакова, бывшего замглавы МВД Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина суд отпустил под личные обязательства.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура считает указанные меры пресечения слишком мягкими и не соответствующими тяжести уголовного преступления и рискам установленным во время досудебного расследования. Прокуроры будут настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для трех подозреваемых", - сообщает САП.

Дата и время апелляционного рассмотрения пока неизвестна.

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