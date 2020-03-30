САП открыла дело о "торговле госдолжностями"

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело по заявлению нардепа от "СН" Гео Лероса о возможной "торговле госдолжностями" братом главы ОП Денисом Ермаком. Об этом заявила пресс-служба САП.

Лерос подал заявление о возможных коррупционных преступлениях во время назначения конкретных лиц на должности главы одной из ОГА и на должность директора госпредприятия.

"Ведомости о возможном уголовном преступлении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК внесены в ЕРДР", – отчитались в ведомстве.

Вести уголвное дело поручили НАБУ.

"Надеюсь на справедливое расследование фактов коррупции и откровенного надругательства и мародерской эксплуатации государственных институтов", – написал по этому поводу у себя Facebook сам Лерос.

Вчера Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями". В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".