САП открыла дело о "торговле госдолжностями"

30 марта 2020 г. 16:05
Источник: Фокус
64 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело по заявлению нардепа от "СН" Гео Лероса о возможной "торговле госдолжностями" братом главы ОП Денисом Ермаком. Об этом заявила пресс-служба САП.

Лерос подал заявление о возможных коррупционных преступлениях во время назначения конкретных лиц на должности главы одной из ОГА и на должность директора госпредприятия. 

"Ведомости о возможном уголовном преступлении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК внесены в ЕРДР", – отчитались в ведомстве.

Вести уголвное дело поручили НАБУ.

"Надеюсь на справедливое расследование фактов коррупции и откровенного надругательства и мародерской эксплуатации государственных институтов", – написал по этому поводу у себя Facebook сам Лерос.

Вчера Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями". В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.