Савченко объявила бессрочную голодовку

14 июля 2018 г. 12:21
Источник: Левый берег
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Народный депутат Надежда Савченко, которой накануне продлили арест на два месяца, заявила о бессрочной голодовке. 

Фотокопия соответствующего письма опубликована на официальной странице депутата в Фейсбуке.

"Объявляю бессрочную голодовку [в ответ, - ред.] На беззаконные преступные действия судьи, прокурора, следователя, которые осудили меня без адвокатов, даже не дал возможности высказаться в свою защиту", - написала Савченко в заявление на имя следователя по своему делу.

Также депутат «отказывается от врачебного наблюдения в ВЗДС СБУ и в целом в пенитенциарной системе».

Напомним, накануне Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно. 

Принятие решения откладывалось в течение четырех дней, когда адвокаты Савченко не являлись на заседания, просили их перенести, заявляли ходатайства об отводе судьи, прокурора и т.д.

Напомним, в конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. 

Савченко инкриминируют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. Ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмин достойной политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч .3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

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