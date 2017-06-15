СБУ предлагает ввести уголовную ответственность за вражескую пропаганду в СМИ

15 июня 2017 г. 19:12
Источник: УНИАН

Грицак считает необходимым бойкотировать пятую колонну РФ в информационном пространстве Украины.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак считает необходимым заключить акт информационного единства украинских журналистов в противостоянии представителям пятой колонны Российской Федерации и ввести уголовную ответственность за пропаганду. Об этом говорится в обращении Грицака, опубликованном пресс-центром ведомства.

«Адекватный отпор врагу требует решительных совместных действий, сочетание силы права и силы общественного мнения как оружия против российской агрессии в информационном пространстве. Для этого нам нужно, во-первых, срочно разработать и принять изменения в законодательство Украины об уголовной ответственности. СБУ готова присоединиться к этой работе. Наша цель - дать в Уголовном кодексе Украины адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны. В условиях агрессии не только военные уставы пишутся кровью, но и законы для предателей и пособников агрессора. Это - сила права. Во-вторых, заключить акт информационного единства украинских журналистов в противостоянии врагу. Российская пропаганда является оружием, с помощью которого противник пытается разрушить нашу веру в свободу слова и демократию», - говорится в обращении.

По его словам, «ответом на эту пропаганду должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины».

«Они должны стать персонами нон-грата на отечественных информационных ресурсах - для сторонников «путинского русского мира» должна остаться только «киселёвско-соловьевская» площадка», - подчеркнул Грицак.

Ранее СБУ получила доказательства спланированной информационной войны России против Украины.
 

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