СБУ раскрыла нелегальный контакт-центр российского банка

08 июня 2017 г. 12:35
Источник: Новое Время
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили в Сумах деятельность нелегального контактного центра, организованного по указанию руководства одного из российских коммерческих банков.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Операторы колл-центра принимали заявки от жителей России, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и аннексированного Крыма. Основной направленностью сумской структуры было кредитования физических и юридических лиц, личные и учредительные данные которых передавались в Москву… Все операции для неаккредитованого в Украине российского банка происходили через интернет и сервисы ІР-телефонии. Координация действий контактного центра осуществлялась из главного офиса банка в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники СБУ выяснили, что организовал нелегальный колл-центр по заказу топ-менеджмента банка один из киевских бизнесменов. Суммы были выбраны дельцами для оптимизации расходов банка. В подпольном контакт-центре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после завершения "испытательного срока".

Во время обысков в нескольких специально арендованных помещениях правоохранители изъяли компьютерную технику и документацию, которые доказывают передачу личных данных граждан в РФ.

По информации спецслужбы, среди клиентов банка - главари незаконных вооруженных формирований и фейковых "госорганов" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, ведутся оперативно-следственные действия.

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