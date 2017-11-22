СБУ разработала порядок организации гастролей артистов из РФ в Украине

Служба безопасности Украины разработала порядок для организаторов гастролей в Украине с участием граждан РФ.

Об этом сообщил пресс-центр Службы Безопасности Украины.

"СБ Украины считает подписание Президентом Украины Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора "важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября Верховная Рада Украины приняла закон О гастрольных мероприятиях в Украине. Согласно новым правилам, исполнители из РФ смогут гастролировать в Украине только после согласования со Службой безопасности Украины.

Мероприятия с участием артистов из России допускаются, однако организатор должен за 30 дней обратиться в СБУ с запросом относительно нарушителей среди потенциальных участников мероприятия.

Организатора обязывают предоставить данные об имени, псевдониме артиста и т. п. СБУ в течение 10 дней дает ответ, есть ли основания не допустить российского артиста на территорию Украины. Только после получения такого ответа организатор может заключить договор с артистом. И даже в этом случае нельзя исключать, что основания для недопущения в Украину артиста могут возникнуть позже.

Если организатор мероприятия нарушит описанные нормы, ему грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат (сейчас это от 160 до 320 тыс. грн).Согласно законопроекту, Министерство культуры определит порядок наложения штрафов.

Также законом не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти.

Кроме того, запрещается проведение гастрольного мероприятия, если в нем принимает участие человек, который угрожает нацбезопасности Украины(если его фамилия есть в специальном перечне Минкульта).

В СБУ объяснили, что будут давать рекомендации относительно приезда в Украину российских артистов в течение десяти дней после обращения организаторов гастрольных мероприятий.