СБУ вблизи Марьинки обнаружила у местного жителя арсенал оружия и боеприпасов

Служба безопасности Украины изъяла у жителя одного из поселков Марьинского района Донецкой области арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, в ходе проведения санкционированных обысков в доме и на прилегающей территории правоохранители изъяли 800 патронов различного калибра, 2 гранатомета РПГ-18, 2 гранаты РГД-5 и 4 двухсотграммовые тротиловые шашки.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для установления происхождения военных средств поражения.