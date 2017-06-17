СБУ вблизи Марьинки обнаружила у местного жителя арсенал оружия и боеприпасов

17 июня 2017 г. 18:47
Источник: Интерфакс-Украина

Служба безопасности Украины изъяла у жителя одного из поселков Марьинского района Донецкой области арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, в ходе проведения санкционированных обысков в доме и на прилегающей территории правоохранители изъяли 800 патронов различного калибра, 2 гранатомета РПГ-18, 2 гранаты РГД-5 и 4 двухсотграммовые тротиловые шашки.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для установления происхождения военных средств поражения.

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