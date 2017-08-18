СБУ выложила инструкцию по защите от повторной кибератаки

Служба безопасности Украины предупреждает об угрозе новой кибератаки на сети украинских учреждений и предприятий и просит соблюдать разработанные ею рекомендации.

Спецслужба напоминает, что 27 июня Украина подверглась масштабной кибератаке с использованием вредоносного программного обеспечения, идентифицированного как компьютерный вирус Petya.

"При анализе последствий и предпосылок этой атаки было установлено, что ей предшествовал сбор данных о предприятиях Украины (электронные почты, пароли к учетным записям, которые используются предприятиями и их сотрудниками, реквизиты доступа к командно-контрольным серверам и хеш-данным учетных записей пользователей в пораженных системах и другая информация, которая отсутствует в открытом доступе), с последующим их сокрытием в файлах cookies и отправкой на командный сервер", - сказано в сообщении СБУ.

Специалисты службы полагают, что именно эта информация была целью первой волны кибератаки и может быть использована для новых деструктивных акций.

"Об этом свидетельствует обнаруженная специалистами в ходе исследования кибератаки Petya утилита Mimikatz (инструмент, который в т.ч. реализует функционал Windows Credentials Editor и позволяет получить високопривилегиированные аутентификационные данные из системы в открытом виде), которая использует архитектурные особенности службы Kerberos в Microsoft Active Directory с целью скрытого сохранения привилегированного доступа над ресурсами домена. Работа службы Kerberos базируется на обмене и верификации так называемых билетов доступа (TGT-билетов)", - отмечает СБУ.

В регламентах по информационной безопасности большинства учреждений и организаций смена пароля пользователя krbtgt не предусмотрена.

Таким образом у злоумышленников, которые в результате проведенной кибератаки Petya несанкционированно получили административные сведения, появилась возможность генерации условно бессрочного TGT-билета, выписанного на идентификатор встроенного администратора (SID 500). Особенностью упомянутого TGT-билета является то, что в условиях отключения скомпрометированной учетной записи аутентификация по Kerberos будет легитимной и будет восприниматься системой. Для подгрузки TGT-билета в адресное пространство операционной системы root-полномочия не нужны.

"Учитывая изложенное, а также учитывая длительное время нахождения в скомпрометированных 27.06.17 информационно-телекоммуникационных системах (ИТС) вредоносного программного обеспечения, которое по своим скрытым функциям могло выполнять подготовительную фазу для реализации второй волны атакующих действий путем перехвата реквизитов управления доступом и политиками безопасности в ИТС, системным администраторам или уполномоченным лицам по информационной безопасности таких систем рекомендуется в кратчайшие сроки провести такие действия в приведенном порядке:

осуществить обязательную смену пароля доступа пользователя krbtgt;

осуществить обязательную смену паролей доступа ко всем без исключения учетным записям в подконтрольной доменной зоне ИТС;

осуществить смену паролей доступа к серверному оборудованию и программам, которые функционируют в ИТС;

на выявленных скомпрометированных ПЭВМ осуществить обязательную смену всех паролей, которые хранились в настройках браузеров;

повторно осуществить смену пароля доступа пользователя krbtgt;

перезагрузить службы KDC", - сказано в сообщении.

СБУ рекомендует в дальнейшем избегать сохранения в ИТС аутентификации данных в открытом виде и использовать для таких целей специализированное программное обеспечение.

Напомним, глава Киберполиции Сергей Демедюк допускает возможность повторной масштабной хакерской атаки на Украину на День Независимости - 24 августа.

27 июня Украина была атакована компьютерным вирусом Petya. Жертвами вирусной атаки стали многие компании, около 30 банков и госорганы. 5 июля глава МВД Арсен Аваков сообщил, что правоохранители предотвратили очередную атаку вируса Petya.A.