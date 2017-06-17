СБУ запретила использование российских почтовых сервисов при регистрации доменных имен

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила использовать российские почтовые сервисы при регистрации доменных имен.

Об этом говорится в письме Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в адрес Интернет Ассоциации Украины (которая и опубликовала документ).

Как поясняется в письме, указанным департаментом "в соответствии с Законом Украины о "Службе безопасности Украины", проводятся мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности государства".

"В ходе осуществления комплекса указанных мероприятий выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны собственников доменных имен в зоне "*ua", "*укр" в т.ч. "gov.ua". В частности, для управления доменными именами используются почтовые сервисы российских компаний "Яндекс" и "Mail.ru", в отношении которых введены специальные ограничения в соответствии с Указом Президента от 15.05.2017 №133 "О Решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года

"О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе. Читайте также Порошенко просят вернуть ВКонтакте: петиция набрала более 25 тысяч подписей Департамент просит "с целью недопущения нанесения вреда информационной безопасности Украины… провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами".