Сегодня будет рассмотрен законопроект о повышении пенсий

11 июля 2017 г. 12:21
Источник: УНИАН
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Рада включила в повестку дня проект закона об изменениях в некоторые законодательные акты Украины касательно повышения пенсий.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно повышения пенсий (№6614) и пять альтернативных к нему.

В то же время парламент дважды не смог включить в повестку дня сессии президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи (№6674).

Вместе с тем в повестку дня был включен законопроект о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно территорий с особым режимом вещания (№6565) и не включен проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере (№6676).

Среди прочего, депутаты включили в повестку дня проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов (№6574).

Также депутаты четыре раза голосовали, но так и не включили в повестку дня сессии проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно идентификации лица для оформления, выдачи, обмена, признания недействительными и уничтожения документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус (№6630).
 

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