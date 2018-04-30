Сегодня на Донбассе завершается АТО. После начала ООС въезд на территорию ОРДЛО ограничат

30 апреля 2018 г. 12:36
Источник: УНИАН
524 просмотра

С момента начала действия Операции объединенных сил на Донбассе будет ограничен доступ на неподконтрольную Украине территорию и в зону боевых действий.

Об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Просто так поехать, как турист, вряд ли кто сможет. Но если у кого-то есть основания там побывать, то понятно, что этот человек сможет там побывать», - сказал Жебривский.

Он также отметил, что согласовывать свои поездки также нужно будет СМИ, брать аккредитацию, разрешения.

Также это будет касаться волонтеров.

Как сообщалось, сегодня, 30 апреля, на Донбассе официально заканчивается антитеррористическая операция, а вместо нее начинается Операция объединенных сил (ООС).

Изменение формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса, которую президент подписал 20 февраля.

Отныне именно на Объединенный оперативный штаб возлагаются полномочия по регуляции ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины, вместо штаба АТО.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.