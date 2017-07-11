Сегодня Рада рассмотрит снятие неприкосновенности с депутатов

Парламент начнет рассмотрение нескольких представлений "в ближайшее время, как только генпрокурор подтвердит, как скоро он может прийти в Верховную Раду".

Верховная Рада отказалась переносить рассмотрение всех шести представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть из них будет рассматриваться сегодня.

За предложение двух фракций - «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» - о рассмотрении всех 6 представлений в четверг проголосовали всего 190 (при необходимом минимуме 226 - УНИАН) из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Когда этот вопрос ставился на голосование, депутаты от "Самопомочи" и ВО "Свобода" скандировали, что это нарушение Регламента Верховной Рады и часть представлений должна быть рассмотрена сегодня.

После нерезультативного решения председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что поскольку решение не принято, то он сейчас безотлагательно выйдет на связь с генеральным прокурором Юрием Луценко, чтобы выяснить, во сколько он сможет прибыть в парламент.

Председатель ВР отметил, что сделает это безотлагательно. По его словам, парламент начнет рассмотрение нескольких представлений "в ближайшее время, как только генпрокурор подтвердит, как скоро он может прийти в Верховную Раду".

Из президиума парламента Парубий призвал генпрокурора быстрее прибыть в сессионный зал, чтобы начать рассмотрение вопросов о снятии депутатской неприкосновенности с нескольких депутатов.

При этом он не уточнил, сколько представлений сегодня будет рассмотрено.

Генеральный прокурор Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина. Однако Регламентный комитет признал мотивированным и обоснованным только представление на Розенблата. 12 июля Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.