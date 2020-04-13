Сегодня Рада разблокировала подписание закона о рынке земли

13 апреля 2020 г. 16:36
Источник: РБК-Украина
145 просмотров

На внеочередном заседании Верховная рада рассмотрела и отклонила 13 постановлений об отмене закона о рынке земли. Таким образом нардепы разблокировали подписание законопроекта.

В частности, парламентарии не поддержали проекты постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П12 "Об отмене решения Верховной рады о принятии в целом как закона проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Подчеркнем, сейчас подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Напомним, Окружной административный суд Киева просили запретить Разумкову совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.