Сегодня решится судьба Трампа

Сегодня, 5 февраля, Сенат США проведет окончательное голосование по делу об импичменте президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает АР.

"Ожидается, что решение будет принято в среду после почти пяти месяцев судебных разбирательств по делу об импичменте", - говорится в сообщении.

Ожидается, что голосование во второй половине дня будет быстрым. В Сенате с республиканским большинством нет необходимого количества голосов в две трети, чтобы отстранить президента страны. Как сообщалось, Трампа обвиняют по двум статьям об импичменте, а именно в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.