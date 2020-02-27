Сегодня - сессия Харьковского облсовета

Сегодня, 27 февраля, проходит сессия Харьковского облсовета.

В повестке дня значится более 80 вопросов, среди главных - стратегия области до 23 года, а также отчёт главы ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко за минувший год.

Первым вопросом сегодняшнего пленарного заседания станет вопрос о лишении первого заместителя председателя облсовета Виктора Коваленко его полномочий.

Данный вопрос значится в проекте порядка сессии.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту решения, за смену первого председателя облсовета выступили 48 депутатов.

Данный проект предусматривает отстранение от руководства в облсовете депутата без лишения его депутатских полномочий.

Напомним, Виктор Коваленко был избран в облсовет VII созыва от Блока Петра Порошенко "Солидарность" и возглавил одноименную фракцию в декабре 2018 года, после того, как главой Харьковской облгосадминистрации была назначена Юлия Светличная.

Кроме того, на заседании внесут правки в областные программы.