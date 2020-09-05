Сегодня стартовала избирательная кампания местных выборов 2020

В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.

Как известно, выборы осенью пройдут по новому Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года.

Перечень основных особенностей:

выборы будут организовываться на новой территориальной основе;

параллельно будут проведены первые местные выборы в ОТГ, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;

выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;

выборы предполагают соблюдение в местных избирательных списках гендерной квоты, по которой среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин.



Еще одной особенностью этих выборов можно назвать то, что избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в территориальной общине:

1. В территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч депутатов сельского, поселкового, городского совета будут выбирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

2. В территориальных общинах с количеством избирателей 10 тысяч и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ.

Новые избирательные системы предусматривают новую систему выдвижения кандидатов в депутаты. А также формирование новых видов избирательных списков кандидатов: единого и территориальных избирательных списков.