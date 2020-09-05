Сегодня стартовала избирательная кампания местных выборов 2020

В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.
Как известно, выборы осенью пройдут по новому Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года.
Перечень основных особенностей:
Еще одной особенностью этих выборов можно назвать то, что избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в территориальной общине:
1. В территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч депутатов сельского, поселкового, городского совета будут выбирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.
2. В территориальных общинах с количеством избирателей 10 тысяч и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ.
Новые избирательные системы предусматривают новую систему выдвижения кандидатов в депутаты. А также формирование новых видов избирательных списков кандидатов: единого и территориальных избирательных списков.