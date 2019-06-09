Сегодня в Казахстане - внеочередные выборы президента

В Казахстане в воскресенье в 7:00 по местному времени (4:00 по Киеву) открылись избирательные участки внеочередных выборов президента страны.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на DW.

На пост президента претендуют 7 кандидатов: и.о. главы государства Касым-Жомарт Токаев, депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, писатель Садибек Тугела, представитель профсоюзов Амангельды Тасхипов и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков.

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то будет назначен второй тур. В нем примут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.

78-летний Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. В 2018 году в стране были приняты изменения в законодательство, согласно которому этот орган изменил статус с консультативного на конституционный. Эту должность Назарбаев сможет занимать пожизненно.

Назарбаев возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года, до этого руководил парламентом. Последний раз он был переизбран на пост в 2015 году, набрав 97,75% голосов избирателей. Срок его президентских полномочий заканчивался в апреле 2020 года. Временным президентом стал спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.