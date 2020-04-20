Сегодняшняя онлайн-встреча Шмыгаля и Меркель отменена

Переговоры в видеорежиме между канцером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отложены. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из соображений планирования», - сказал Зайберт.

О новых сроках первых переговоров глав правительств будет проинформировано дополнительно.

Как сообщалось, первый виртуальный визит украинского премьера в Берлин был запланирован на понедельник, 20 апреля, переговоры с Меркель должны были состояться в 16.00 по киевскому времени.