Сегодняшняя онлайн-встреча Шмыгаля и Меркель отменена

20 апреля 2020 г. 15:45
Источник: Укринформ
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Переговоры в видеорежиме между канцером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отложены. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Видеоконференция, запланированная на сегодня с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, перенесена на более позднюю дату из соображений планирования», - сказал Зайберт.

О новых сроках первых переговоров глав правительств будет проинформировано дополнительно.

Как сообщалось, первый виртуальный визит украинского премьера в Берлин был запланирован на понедельник, 20 апреля, переговоры с Меркель должны были состояться в 16.00 по киевскому времени.

 

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