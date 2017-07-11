Сенат предлагает запретить сотрудничество Трампа с Путиным

Сотрудничество в сфере кибербезопасности недопустимо, считает один из конгрессменов.

Выделение Пентагоном средств на финансирование совместных с Россией проектов по кибербезопасности предлагают запретить. С такой инициативой выступил конгрессмен от демократов Дон Бейер.

"Предложение Дональда Трампа сформировать группу по кибербезопасности с Путиным является ужасной идеей, которая немедленно подвергла бы опасности американскую кибербезопасность", - заявил Бейер.

Напомним, ранее президент России заявил, что в ходе встречи с Трампом они договорились о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

Сам же Дональд Трамп считает невозможным создание совместно с Россией группы по кибербезопасности.