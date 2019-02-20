Сергей Власенко: Реформирование судебной системы должно проходить эволюционным путем

Процесс реформирования судебной системы должен быть эволюционным, а не революционным. Об этом в эфире харьковского телеканала «АТН» заявил народный депутат от «Батьківщини» Сергей Власенко.

«К сожалению или к счастью, нельзя всех разогнать, набрать новых, и оно будто бы заработает. Реформа судебной системы - это огромная кропотливая работа», - отметил политик.

По мнению Власенко, первое, с чего необходимо начать реформу судебной системы, - с реформы юридического образования.

«Когда по данным Министерства науки и образования более 300 украинских вузов ежегодно выпускают больше 14 тысяч юристов, мы можем себе представить «уровень» подготовки этих людей», - отметил он.

Власенко подчеркнул, что невозможно сравнивать, например, уровень профессорского состава и материальной базы Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого и небольшого института в каком-нибудь маленьком городке. Тем не менее, дипломы у этих вузов – одинаковые.

«Первые результаты этой реформы будут через 6-7 лет, когда закончится первый цикл обучения по новым программам и методикам. Только потом надо будет очень осторожно обновлять состав судейского корпуса», - отметил народный депутат.

По словам Власенко, систему оценивания судей можно оставить, однако она не должна быть средством удержания их «на крючке», как это происходит сейчас.

«Это должны быть объективные тесты. Например, когда судья приходит в суд высшей инстанции или хочет претендовать на другой статус у себя в суде. В таких случаях - да, надо пройти оценивание, подтвердить, что твоя квалификация соответствует требованиям, которые перед тобой стоят. Возможно, надо один раз в 5-7 лет проводить оценивание судьи, чтобы он не терял уровня подготовки», - отметил политик.

Власенко подчеркнул, что реформу судебной системы невозможно провести быстро, однако за три-четыре месяца можно утвердить концепцию реформирования, после чего уже ее рализовывать.