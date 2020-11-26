Сессия без мэра. В Харькове депутаты решили внести изменения в Регламент, которые позволят проводить сессии нового созыва без участия мэра города Геннадия Кернеса.

Такие предложения были озвучены секретарем горсовета Александром Новаком и представителями юридического Департамента на рабочей группе по Регламенту. Эти изменения предполагается принять в среду, 4 декабря, на сессии горсовета.

Авторы изменений предлагают, чтобы в случае уважительной причины, например, болезни, первая сессия горсовета была проведена без мэра Харькова Геннадия Кернеса, а председательствующим был избран секретарь горсовета.

На возражения оппонентов, что подобные изменения не соответствуют требованиям законодательства, в части того, что мэр должен лично принять присягу и сам предложить кандидатуру секретаря, авторы изменений заявили, что харьковская ситуация не регламентирована законодательством, поэтому и вносятся такие изменения.