Сессия без мэра. В Харькове депутаты решили внести изменения в Регламент

26 ноября 2020 г. 16:33
Автор: Марина Николаева
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Сессия без мэра. В Харькове депутаты решили внести изменения в Регламент, которые позволят проводить сессии нового созыва без участия мэра города Геннадия Кернеса.

Такие предложения были озвучены секретарем горсовета Александром Новаком и представителями юридического Департамента на рабочей группе по Регламенту. Эти изменения предполагается принять в среду, 4 декабря, на сессии горсовета.

Авторы изменений предлагают, чтобы в случае уважительной причины, например, болезни, первая сессия горсовета была проведена без мэра Харькова Геннадия Кернеса, а председательствующим был избран секретарь горсовета.

На возражения оппонентов, что подобные изменения не соответствуют требованиям законодательства, в части того, что мэр должен лично принять присягу и сам предложить кандидатуру секретаря, авторы изменений заявили, что харьковская ситуация не регламентирована законодательством, поэтому и вносятся такие изменения.

 

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