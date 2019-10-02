 

Северная Корея обстреляла Японию ракетами

02 октября 2019 г. 9:55
Источник: УНИАН
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КНДР в среду, 2 октября, осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Северная Корея сегодня утром осуществила запуск двух баллистических ракет. Одна из них упала в Японское море в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ. На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию", - сказал он.

В связи с этим Япония созывает заседание национального Совета безопасности с участием премьер-министра Синдзо Абэ, а также глав МИД и Минобороны.

"Мы собираем заседание Совбеза с целью обсудить ситуацию вокруг ракетных запусков в Северной Корее и выработать дальнейшие меры. Премьер-министр Абэ распорядился собрать всю имеющуюся информацию, обеспечить безопасность морских и воздушных судов", - сказал Суга. По данным Минобороны Японии, КНДР запустила одну ракету, которая достигла высоты 900 км и могла разделиться на две части. По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуски были произведены из района порта Вонсан на восточном побережье страны.

Как сообщалось, в начале сентября Северная Корея провела очередные ракетные испытания - на этот раз испытывалась реактивная система залпового огня, которую сами северокорейские военные назвали "сверхбольшой".
 

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