Северный поток - 2, историческая комиссия и миротворцы на Донбассе. Дуда и Порошенко в Харькове

Первым пунктом программы визита президентов стал мемориал жертв тоталитаризма. Еще накануне Анджей Дуда отметил, что его личное желание посетить могилы поляков в Харькове является одним из важных аспектов запланированной встречи.

На мемориале президенты почтили память убитых НКВД польских военных, после этого - возложение цветов и минута молчания. Затем участники встречи отправились на переговоры. Основные темы - стратегия двустороннего политического сотрудничества и важные для обеих стран исторически-политические вопросы. Переговоры продолжались дольше запланированного, и, наконец, главы государств отчитываются о результатах.

Петр Порошенко, Президент Украины

Ми домовилися з паном Президентом підвищити рівень комісії по співпраці в історичних питаннях звернутися до наших урядів. Внаслідок ефективної розмови ми зможемо дати зелене світло у питаннях ексгумації, збереження пам’ятників та прибрати будь-які сенситивні моменти з нашої співпраці.

Один из основных вопросов - усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны в контексте противодействия российской агрессии.

Анджей Дуда, Президент Польши

Дуже важлива ідея, яку треба провести, щоб на Донеччниі та Луганщині могла розпочатися мирна місія ООН. І ми як Польща, прихильники того, щоб ця мирна місія проходила за всіма стандартами.

Экономическое сотрудничество стран и энергетическая безопасность - это еще одна тема, поднимавшаяся на встрече.

Анджей Дуда, Президент Польши

Ми розмовляли про підтримку для України шляхом інвестиції, яка полягає у побудуванні газового інтерконнекта. Це завдання реалізується.Ми відкриті на питання можливої пропозиції україни щодо постачання скрапленого газу у місті Свіноусті.

Дуда задержался в Харькове до вечера - встретиться с представителями ОБСЕ, ООН и соотечественниками.