В Киеве предприниматели пикетируют съезд партии "Слуга народа"

В Киеве сегодня, 10 ноября, начался съезд правящей партии "Слуга народа", который пикетируют предприниматели.

Как сообщает LB.ua, на съезде, который проходит в концертно-выставочном центре "Парковый", изберут нового лидера партии: вместо спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова эту должность должен занять Корниенко.

Перед началом съезда провластной партии в офисном центре "Парковый" предпринимали устроили пикет с требованиями отменить законы об отмене упрощенной системы.

Протестующие скандируют депутатам, которые приходят на съезд, "Позор!".

Также участники акции держат в руках плакаты: "Я не лох, SaveФОП", "Президент, держи слово", "Отменить убийственные законы 128-9 и 129-9 о введении кассовых аппаратов".

Как сообщается, всего в съезде принимают участие 52 делегата от всех партийных ячеек "Слуги народа", а также народные депутаты фракции.