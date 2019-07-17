Шестеро украинских моряков останутся под стражей до 24 октября

17 июля Лефортовский районный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей шести украинских пленных моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

До 24 октября продлили арест Сергею Попову, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Михаилу Власюку, Андрей Драчу и Вячеславу Зинченко.

По ходатайству прокурора заседание состоялось в закрытом режиме.

«В ходе заседания защитой были заявлены ходатайства о приобщении приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, доклады УВКПЧ ООН и двух резолюций ПАСЕ для обоснования своей позиции», - отметил Полозов.

Напомним, 25 ноября прошлого года военнослужащие России у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу». На борту находились 24 украинских моряка. Москва обвиняет украинских военнослужащих в «незаконном пересечении границы». Украина настаивает, что столкновение произошло в нейтральных водах, и считает захваченных моряков военнопленными.

Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге в деле захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что у Трибунала ООН нет юрисдикции рассматривать это дело.