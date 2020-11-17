Шмыгаль озвучил траты Украины на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сумму, потраченную Украиной на борьбу с коронавирусной инфекцией за все время пандемии. За семь месяцев на нужды медицины было потрачено более 20 миллиардов гривен, сказал глава правительства, выступая в Верховной Раде во вторник, 17 ноября.

По слова Шмыгаля, были сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов ИВЛ.

"По состоянию на вчерашний день, через НСЗУ профинансированы больницы во всех регионах на общую сумму более 8,8 миллиардов гривен. Также, 7,3 миллиарда профинансировано через Фонд борьбы с COVID-19. Еще почти четыре миллиарда – это средства местных бюджетов. Следовательно, за семь месяцев на борьбу с коронавирусом, только в медицине, потрачено более 20 миллиардов гривен", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что денежные средства были также направлены на повышение выплат фельдшерам и на обновление автопарка экстренной медицины

"Например, до 1 июля скорая помощь Киевской области получила 23 миллиона гривен. Сейчас - 33. То есть больше, чем на треть - выросли выплаты по экстренной медицинской помощи", - заявил премьер-министр.

Напомним, сегодня депутаты Верховной Рады не поддержали отмену карантина выходного дня в Украине.