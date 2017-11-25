Штат Мичиган определил 25 ноября Днем памяти жертв Голодомора - посольство Украины в США

25 ноября 2017 г. 13:45
Источник: УНИАН
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В американском штате Мичиган 25 ноября определено Днем памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

 «Палата представителей штата Мичиган приняла резолюцию, которой определила 25 ноября Днем памяти жертв Голодомора», - говорится в сообщении. «Важно, что в тексте резолюции Голодомор в Украине 1932-1933 годов объясняется через термин геноцид», - заявляют украинские дипломаты.

«Спасибо властям штата Мичиган за внимание и память о жертвах этой страшной трагедии украинского народа и помощь в усилиях по восстановлению исторической справедливости», - отметили в посольстве.
23 ноября в американском штате Висконсин Голодомор в Украине 1932-1933 годов признали геноцидом украинского народа.

На сегодняшний день голодомор признан геноцидом в американских штатах Вашингтон, Висконсин, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.
 

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