Штепа отказалась заходить в здание суда для участия в заседании

19 декабря 2017 г. 17:51
Источник: Левый берег

Бывший мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа отказалась заходить в здание Ленинского районного суда Харькова для участия в судебном заседании.

Об этом сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"Сегодня заседание по делу Штепы не состоялось - не явилась подсудимая. Сторона защиты сообщила, что Штепа считает, что в помещении суда ей грозит опасность, поэтому отказалась заходить в здание", - рассказала она.

Следующее заседание по этому делу назначено на 12:00 9 января 2018 года.

Напомним, 20 суд сентября изменил меру пресечения Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. На выходе из здания суда экс-мэр Славянска спела гимн Украины.

Штепа обвиняется по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям) и по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Штепе неоднократно продлевалась мера пресечения, ей грозит пожизненное заключение.

В ноябре суд продлил домашний арест Штепы и разрешил ей поехать в Киев на лечение. Кроме того, суд решил продолжить рассмотрение дела, несмотря на замену председательствующего судьи, который заявил самоотвод из-за процессуальных нарушений при его назначении. Ранее председательствующий судья по делу Штепы Виктор Викторов ушел в отпуск по уходу за ребенком.

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