Швайка стал первым зарегистрированным кандидатом на довыборах в 179 округе

Центральная избирательная комиссия Украины на довыборах в Верховную раду в 179 округе (Харьковская область) зарегистрировала первого кандидата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК в Facebook.

Сообщается, что зарегистрирован первый кандидат в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года. Им стал Игорь Швайка.

Отметим, Швайка был выдвинут кандидатом на съезде политической партии ВО "Свобода". Возглавлял харьковское отделение "Свободы", был министром аграрной политики и продовольствия Украины в 2014 году.

Напомним, ранее ЦИК назначил на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины на округе № 179 в Харьковской области. На проведение выборов в этом округе выделили более 10 млн гривен. Согласно плану, до 3 февраля проходило выдвижение кандидатов. Завершение предвыборной агитации - до 13 марта включительно. Также сообщалось, что результаты довыборов должны официально объявить до 30 марта 2020 года.