Сигал, Бабкина, Панин и другие: Минкульт составил "черный список" лиц, угрожающих нацбезопасности (документ) 27 человек, по мнению

24 сентября 2017 г. 15:45
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Министерство культуры по представлению СБУ внесло 27 человек в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Об этом говорится в сообщении прес-службы Минкульта, которая опубликовала соответствующий приказ министерства.

Среди самых известных среди них - "друг Путина" Стивен Сигал, российская певица Надежда Бабкина, артист Стас Пьеха.

 Так, в "черный список" попали: Надежда Бабкина, Ирина Богачева, Егор Булаткин, Александр Василевский, Руслан Вихлянцев, Станислав Говорухин, Евгений Гришковец, Иван Демьян, Павел Кравцов, Вера Кузьмина, Эмир Кустурица, Василий Лановой, Андрей Мерзликин, Натан Миров, Александр Медведев, Вадим Новик, Давид Нуриев, Алексей Панин, Дмитрий Певцов, Станислав Пьеха, Стивен Сигал, Ирина Тюрина, Никита Черников, Зураб Церетели, Николай Цискаридзе, Людмила Чурсина, Валерий Юрин.

 

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