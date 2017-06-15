Силы АТО не понесли потерь с начала дня

Зафиксировано 20 обстрелов.

С начала суток боевики на Донбассе 20 раз нарушали режим прекращения огня, однако потерь среди украинских военных в результате боевых действий сегодня не было.

На Приморском направлении около 7.00 боевики из реактивных систем залпового огня обстреляли жилые кварталы Марьинки. В результате обстрела были повреждены несколько домов. Стены зданий посекло осколками, повреждены крыши и приусадебные постройки, выбиты стекла. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет, сообщает штаб АТО.

На том же участке фронта, а также у Павлополя боевики били из 120-мм минометов. А вблизи Красногоровки днем применяли минометы калибра 82 мм. Кроме того, в районе Широкиного, Водяного, Лебединского, Талаковки и Чермалыка противник вел огонь из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении еще до рассвета российско-террористические бандформирования из пригорода оккупированной Горловки провели плотный обстрел позиций ВСУ вблизи поселка Южное из артиллерии калибра 122 мм. Также захватчики интенсивно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120 мм. Во второй половине дня под огнем противника из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оказались оборонительные укрепления украинских военных неподалеку Новолуганского. Кроме того, у Верхнеторецкого, а также в районе Каменки и в южном пригороде Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

На Луганском направлении оккупанты несколько снизили свою активность. Еще в темное время суток противник пытался спровоцировать силы АТО в районе Новозвановки, обстреливая их из стрелкового оружия. Также бандиты били из ручных противотанковых гранатометов близ поселка Малиновое. Днем боевики совершили обстрел невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм по одному из опорных пунктов вблизи Катериновки.

Вчера на Донбассе погиб мирный житель, были ранены трое военнослужащих.